- Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал граждане РФ, которые в состояния алкогольного опьянения учинили драку между собой. По факту собран материал, опрошены свидетели и очевидцы. Участников конфликта доставили в Абайский отдел полиции, - сообщили в министерстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в министерстве внутренних дел РК, инспекторы департамента полиции ЗКО в ходе мониторинга камер наружного видеонаблюдения заметили драку мужчин возле одного из ночных клубов Уральска.Согласно законодательству в отношении нарушителей составили административные протоколы по статьям 434 УК РК "Мелкое хулиганство", 440 УК РК "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и 437 КоАП РК "Нарушение тишины". Постановлением специализированного административного суда Уральска за совершение мелкого хулиганства, граждан РФ 30 и 27 лет арестовали на пять суток. Гражданским судом будет рассматриваться вопрос о дальнейшем их пребывании на территории РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.