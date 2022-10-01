- Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал граждане РФ, которые в состояния алкогольного опьянения учинили драку между собой. По факту собран материал, опрошены свидетели и очевидцы. Участников конфликта доставили в Абайский отдел полиции, - сообщили в министерстве.Согласно законодательству в отношении нарушителей составили административные протоколы по статьям 434 УК РК "Мелкое хулиганство", 440 УК РК "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и 437 КоАП РК "Нарушение тишины". Постановлением специализированного административного суда Уральска за совершение мелкого хулиганства, граждан РФ 30 и 27 лет арестовали на пять суток. Гражданским судом будет рассматриваться вопрос о дальнейшем их пребывании на территории РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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