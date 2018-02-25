В Уральске бизнесмен на собственные средства починил лифты в многоэтажке

Жителям 240-квартирного дома в пятом микрорайоне наладили лифт, который не работал последние семь лет. Люди говорят, что в этом им помог директор одной из компаний, обслуживающих подъемники. Он выделил на эти цели более 600 тысяч тенге. 240-квартирный дом №1 в пятом микрорайоне Уральска оказался в эпицентре скандалов. Жалобы на КСК дошли до акимата и прокуратуры. Здесь только 30% жителей являются собственниками жилья, остальные живут на правах аренды. Дом находится на балансе городского отдела ЖКХ. Лифты здесь не работали с 2011 года по причине кражи необходимого оборудования. -Мы без лифа тут