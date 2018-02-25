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Социум

В Уральске бизнесмен на собственные средства починил лифты в многоэтажке

Жителям 240-квартирного дома в пятом микрорайоне наладили лифт, который не работал последние семь лет. Люди говорят, что в этом им помог директор одной из компаний, обслуживающих подъемники. Он выделил на эти цели более 600 тысяч тенге. 240-квартирный дом №1 в пятом микрорайоне Уральска оказался в эпицентре скандалов. Жалобы на КСК дошли до акимата и прокуратуры. Здесь только 30% жителей являются собственниками жилья, остальные живут на правах аренды. Дом находится на балансе городского отдела ЖКХ. Лифты здесь не работали с 2011 года по причине кражи необходимого оборудования. -Мы без лифа тут
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В Уральске бизнесмен на собственные средства починил лифты в многоэтажке
Жителям 240-квартирного дома в пятом микрорайоне наладили лифт, который не работал последние семь лет. Люди говорят, что в этом им помог директор одной из компаний, обслуживающих подъемники. Он выделил на эти цели более 600 тысяч тенге.
240-квартирный дом №1 в пятом микрорайоне Уральска оказался в эпицентре скандалов. Жалобы на КСК дошли до акимата и прокуратуры. Здесь только 30% жителей являются собственниками жилья, остальные живут на правах аренды. Дом находится на балансе городского отдела ЖКХ. Лифты здесь не работали с 2011 года по причине кражи необходимого оборудования. -Мы без лифа тут мучились. Еще в подъездах света не было. Как мыши ходили впотьмах, - вспоминает жительница дома Любовь Рассоха. Надежда Солодовникова уже несколько лет поднимает проблемы жильцов этого дома. Благодаря ее усилиям сменили председателя КСК. Сейчас женщина нашла спонсоров, которые выделили деньги на ремонт лифтов в трех подъездах. -Здесь очень много вложено денег. Хотя бизнесмен мог выделить средства дому престарелых или детдому. Но он пошел нам навстречу. И теперь мы можем пользоваться лифтом, - радуется Надежда Солодовникова. Ежемесячно люди будут платить за лифт по 700 тенге. Плюс они заплатили деньги за специальный ключ, который открывает доступ к подъемнику. -Моя компания занимается обслуживанием лифтов. Ремонт трех лифтов в доме мне обошелся около 600 тысяч тенге», - отметил предприниматель Алиби Айталиев. В городском акимате отметили, что в этом году в Уральске отремонтируют 10 лифтов по программе "Модернизация ЖКХ". Руслан АЛИМОВ
ЖКХ

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