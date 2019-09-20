Тело младенца растерзали собаки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 5 марта прошлого года в 19.00 на кладбище в поселке Деркул было найдено тело новорожденного ребенка. Его случайно обнаружили дети. По данному факту было начато расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Сотрудниками криминальной полиции на второй день была установлена личность подозреваемой. Как сообщили в полиции, после проведения следственных действий и молекулярно-генетической экспертизы вероятность материнства подозреваемой в отношении ребёнка составила 99,9%. Также экспертиза показала, что ребенок родился живым на 36 неделе беременности. Женщина родила его дома, после чего выбросила. Уже после смерти младенца его тело растерзали собаки. В департаменте полиции ЗКО рассказали, что, несмотря на то, что женщина не призналась в материнстве, генетической экспертизой было доказано обратное. - Однако, согласно заключению СМЭ, причину смерти установить не предоставилось возможным, ввиду полной утраты анатомических органов брюшной полости. Диспозиция данной статьи предусматривает убийство матерью новорожденного живого ребенка, в связи с чем 5 июня прошлого года дело прекращено на основании статье 35 УПК "Обстоятельства, исключающие производство по делу", - отметили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.