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Социум

В Уральске девушка отоварилась на 70 тысяч тенге, показав поддельный чек

Случай произошел в магазине, расположенном на улице Ларина. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 25-летняя покупательница набрала товаров более чем на 70 тысяч тенге в продуктовом магазине. Затем подошла к кассе, сделала якобы перевод денег с банковской карты на указанный номер и показала продавщице поддельный чек. Стражам порядка удалось найти и задержать жительницу Уральска. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознако
Кристина Кобина
В Уральске девушка отоварилась на 70 тысяч тенге, показав поддельный чек
Случай произошел в магазине, расположенном на улице Ларина.
Ажиотаж или реальная цена: на что ещё повысились цены в Уральске
Ажиотаж или реальная цена: на что ещё повысились цены в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 25-летняя покупательница набрала товаров более чем на 70 тысяч тенге в продуктовом магазине. Затем подошла к кассе, сделала якобы перевод денег с банковской карты на указанный номер и показала продавщице поддельный чек. Стражам порядка удалось найти и задержать жительницу Уральска. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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