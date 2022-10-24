В Уральске девушка отоварилась на 70 тысяч тенге, показав поддельный чек

Случай произошел в магазине, расположенном на улице Ларина. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 25-летняя покупательница набрала товаров более чем на 70 тысяч тенге в продуктовом магазине. Затем подошла к кассе, сделала якобы перевод денег с банковской карты на указанный номер и показала продавщице поддельный чек. Стражам порядка удалось найти и задержать жительницу Уральска. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознако