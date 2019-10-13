Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

В Уральске двух пешеходов сбила «Приора» (фото)

ДТП произошло около 21.00 13 октября, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Авария произошла на перекрестке проспекта им. Назарбаева и улицы им. Карева. На регулируемом пешеходной переходе автомобиль марки «ВАЗ-21070». — Я ехал по улице Назарбаева в сторону остановки Юбилейная. Ехал на зеленый знак светофора, как два человека внезапно выскочили на дорогу, — рассказал водитель «Приоры». Обоих мужчин забрала скорая помощь. На месте работают полицейские. Другие подробности ДТП выясняются. Новость обновлена. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов поступил в 21.29. — Пострадавши
Дана Рахметова
В Уральске двух пешеходов сбила «Приора» (фото)
ДТП произошло около 21.00 13 октября, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Авария произошла на перекрестке проспекта им. Назарбаева и улицы им. Карева. На регулируемом пешеходной переходе автомобиль марки «ВАЗ-21070». — Я ехал по улице Назарбаева в сторону остановки Юбилейная. Ехал на зеленый знак светофора, как два человека внезапно выскочили на дорогу, — рассказал водитель «Приоры». Обоих мужчин забрала скорая помощь. На месте работают полицейские. Другие подробности ДТП выясняются. Новость обновлена. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов поступил в 21.29. — Пострадавшие двое мужчин. 45-летний мужчина с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, и 43-летний мужчина с предварительным диагнозом ушиб мягких тканей бедра доставлены в областную многопрофильную больницу, — рассказали в облздраве.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
ДТП пешеходы

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article