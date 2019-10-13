В Уральске двух пешеходов сбила «Приора» (фото)

ДТП произошло около 21.00 13 октября, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Авария произошла на перекрестке проспекта им. Назарбаева и улицы им. Карева. На регулируемом пешеходной переходе автомобиль марки «ВАЗ-21070». — Я ехал по улице Назарбаева в сторону остановки Юбилейная. Ехал на зеленый знак светофора, как два человека внезапно выскочили на дорогу, — рассказал водитель «Приоры». Обоих мужчин забрала скорая помощь. На месте работают полицейские. Другие подробности ДТП выясняются. Новость обновлена. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов поступил в 21.29. — Пострадавши