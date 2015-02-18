В Уральске еженедельно будет проходить ярмарка казахстанских товаров

С 21 февраля еженедельно на рынке "Ел Ырысы" будет проводиться ярмарка отечественных товаропроизводителей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акима г.Уральск. Организатором ярмарки является ТОО "Оптово-розничный рынок сельскохозяйственных товаров "Ел Ырысы", АО "НК "СПК "Орал" при поддержке акимата ЗКО. Основная цель - реализация качественной продукции населению по ценам товаропроизводителей. Участие в ней примут более 20 сельхозпроизводителей и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности области. В широком ассортименте будет представлена мясная продукция, рыба, молоко, яйца, овощи, фрукты, мед и многое другое. Желающие могут прийти на рынок "Ел Ырысы" по адресу: ул. С.Датова, 41А, 2 павильон.