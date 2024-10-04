В департаменте по чрезвычайным ситуациям ЗКО пояснили, что в продуктовом магазине произошло загорание кровли. Огнеборцам удалось ликвидировать пожар.

— Из огня вынесли три газовых баллона. Пострадавших нет, — дополнили в ведомстве.

Площадь пожара составила 140 квадратных метров.