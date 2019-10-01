В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в п. Зачаганск по ул. Жангир хана, 93, на территории ТОО «Уральская птицефабрика» горела емкость с отходами (подсолнечный жмых) объемом 150 тонн. - Причина пожара устанавливается. На месте работают 25 человек и 6 единиц техники. Пожар локализован в 17.02, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что ёмкость с отходами продолжает дымить. Сотрудники птицефабрики от комментариев отказались. Позже в ДСЧ ЗКО сообщили, что пожар в 18.16 был ликвидирован.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.