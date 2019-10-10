В Уральске Hyundai перевернулся после столкновения с Nissan

Одновременно с этим ДТП произошла еще одна авария на пересечении улиц Сарайшык и Мухита, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На пересечении улиц Мухита и Сарайшык столкнулись "Рено" и "Ауди", и на пересечении улиц Маметовой и Курмангазы столкнулись автомобили марки "Ниссан" и "Хендай". Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов на станцию скорой помощи о том, что на пересечении Мухита и Сарайшык произошло ДТП, поступил в 14.57. - На место медики прибыли в 15.02. 24-летняя девушка получила ушиб голени и бедра, 25-летний парень ушиб лобной области и голени, 30-летн