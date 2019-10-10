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Происшествия

В Уральске Hyundai перевернулся после столкновения с Nissan

Одновременно с этим ДТП произошла еще одна авария на пересечении улиц Сарайшык и Мухита, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На пересечении улиц Мухита и Сарайшык столкнулись "Рено" и "Ауди", и на пересечении улиц Маметовой и Курмангазы столкнулись автомобили марки "Ниссан" и "Хендай". Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов на станцию скорой помощи о том, что на пересечении Мухита и Сарайшык произошло ДТП, поступил в 14.57. - На место медики прибыли в 15.02. 24-летняя девушка получила ушиб голени и бедра, 25-летний парень ушиб лобной области и голени, 30-летн
Кристина Кобина
В Уральске Hyundai перевернулся после столкновения с Nissan
Одновременно с этим ДТП произошла еще одна авария на пересечении улиц Сарайшык и Мухита, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
На пересечении улиц Мухита и Сарайшык столкнулись "Рено" и "Ауди", и на пересечении улиц Маметовой и Курмангазы столкнулись автомобили марки "Ниссан" и "Хендай". Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, вызов на станцию скорой помощи о том, что на пересечении Мухита и Сарайшык произошло ДТП, поступил в 14.57. - На место медики прибыли в 15.02. 24-летняя девушка получила ушиб голени и бедра, 25-летний парень ушиб лобной области и голени, 30-летний парень - ушиб бедра. Все пострадавшие были доставлены в городскую многопрофильную больницу для исключения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга, - отметили в облздраве. Со слов очевидцев ДТП произошло примерно в 15.00 - Водитель "Ниссана" направлялся по улице Маметовой в сторону проспекта имени Нурсултана Назарбаева, водитель "Хендай" ехал по противоположной стороне и совершал поворот на улицу Курмангазы. Как произошло столкновение, мы не видели, лишь был слышен сильный грохот, потому что при ударе "Хендай" перевернулась. Там на заднем сидении была молодая девушка, она пострадала, ее забрали на скорой. Хорошо, что она была пристегнута ремнем безопасности, может, все обойдется, - рассказали очевидцы. В облздраве пояснили, что в аварии на пересечении улиц Маметовой и Курмангазы пострадала только 28-летняя девушка. - Ей диагностировали ушиб затылочной области. Подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом шейного отдела позвоночника. Была доставлена в городскую многопрофильную больницу, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пообещали прокомментировать ДТП позже. Напомним, сегодня, 10 октября произошло ДТП на пересечении улиц Даулеткерея и Мухита. "Лада Гранта", перевернулась.
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ДТП перевернулся

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