Как рассказала Нурбике БИСАЛИЕВА, вечером 5 января ее супруг с 16-летней дочерью пошли за хлебом в магазин, расположенный в районе остановки "City Centre". - В магазине была очередь, муж подождал, пока все выйдут, и зашел внутрь вместе с дочерью на инвалидной коляске. В магазине были еще несколько человек и супруг занял очередь, но тут продавец стала возмущаться, мол, в магазин на коляске нельзя. Говорила, что он для колясок не предназначен, даже для инвалидных. В итоге обслуживать она моего супруга не стала. Не такое уж и маленькое там помещение, что туда нельзя заехать на коляске. Почему так получилось, хотя до этого мы уже были в данном ларьке, не понятно, - рассказала Нурбике БИСАЛИЕВА. - Я не оставлю так это, потому что мою дочь, которая прикована к инвалидному креслу, оскорбили. Я намерена обратиться в прокуратуру. Стоит отметить, что директор хлебзавода, к которому относится данный магазин, в курсе данного происшествия и уже принял соответствующие меры. - Случай произошел из-за некорректного поведения продавца. Сейчас она отстранена от работы в данном магазине. Также ей объявлен выговор с занесением в трудовую книжку, - пояснил директор хлебзавода Мухамед ИСАЕВ. 95D1_V7IWlY