Сегодня, 26 февраля, в 14.00 в здании автовокзала произошло возгорание, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". avtovokzal4 Были эвакуированы 30 человек, которые находились в здании. - Мы приехали купить билеты на автобус в Саратов, - говорит одна из пассажирок. – Что случилось, я не знаю, почувствовали запах дыма, но пламени не было. В считанные минуты приехали пожарные и всех нас попросили в срочном порядке выйти. Приехавшие на вызов пожарные быстро эвакуировали всех людей, находящихся в здании автовокзала, а также оперативно начали проводить работы по тушению огня. Со слов сотрудников автовокзала, пожар произошел в кабинете отдела кадров. Что стало причиной пожара, выясняют сотрудники УЧС. avtovokzal1 avtovokzal2 avtovokzal3 avtovokzal5 avtovokzal6 avtovokzal7 avtovokzal8 avtovokzal9 avtovokzal10 avtovokzal11 avtovokzal12 Фото Медета МЕДРЕСОВА