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Социум

В Уральске из-за спецучений перекроют движение на нескольких участках

Движение будет приостановлено на два часа. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Казахстана предупредили о предстоящих тактико-специальных учениях в Уральске. Они пройдут первого ноября с 10 до 12 часов в районе улиц Жукова и Курмангазы на пересечении Маметовой до Молдагуловой. - В указанном районе введут ограничительные меры. Просим жителей города отнестись с пониманием и сохранять спокойствие, а также заранее запланировать свой маршрут передвижения, - говорится в сообщении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, по
Дана Рахметова
В Уральске из-за спецучений перекроют движение на нескольких участках
Движение будет приостановлено на два часа.
В Уральске из-за учений ограничат движение
В Уральске из-за учений ограничат движение
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Казахстана предупредили о предстоящих тактико-специальных учениях в Уральске. Они пройдут первого ноября с 10 до 12 часов в районе улиц Жукова и Курмангазы на пересечении Маметовой до Молдагуловой. - В указанном районе введут ограничительные меры. Просим жителей города отнестись с пониманием и сохранять спокойствие, а также заранее запланировать свой маршрут передвижения, - говорится в сообщении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск учения

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