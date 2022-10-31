В Уральске из-за спецучений перекроют движение на нескольких участках

Движение будет приостановлено на два часа. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Казахстана предупредили о предстоящих тактико-специальных учениях в Уральске. Они пройдут первого ноября с 10 до 12 часов в районе улиц Жукова и Курмангазы на пересечении Маметовой до Молдагуловой. - В указанном районе введут ограничительные меры. Просим жителей города отнестись с пониманием и сохранять спокойствие, а также заранее запланировать свой маршрут передвижения, - говорится в сообщении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, по