В Уральске на средства КПО капитально отремонтируют две школы

На Facebook-странице общественник Малик Жумагалиев поинтересовался, когда начнется ремонт в школах №9 и в лицее №11, а главное где все это время будут учиться дети.



Кстати, выяснилось, что капительный ремонт школы №9 обойдется в один млрд тенге, а лицея №11 в 872 млн тенге.



Из ответа управления образования ЗКО, в этом году действительно планируют отремонтировать две школы №11 и №9.

— На сегодняшний день идет процесс определения подрядной организации для реализации проекта по капитальному ремонту школ №9 и №11. Начало реализации проекта май текущего года, после завершения учебного процесса. Период реализации проектов — 6 месяцев, — пояснили в управлении.

Также отметили, что во время капитального ремонта школы №9 учебный процесс организуют на базе школы №5, учебный процесс областной специализированной школы - интерната для одаренных детей №11 имени С.Сейфуллина на базе СОШ №20.