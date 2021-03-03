Стоит отметить, что Жанайдар Казтуганов является членом казахстанского общества флебологов. Ему удалось пройти обучение у разработчика методики ClaCS - терапии, специалиста из Бразилии Казуо Мияке. Сосудистый хирург имеет сертификат международного образца. К тому же Жанайдар Казтуганов по приглашению провел мастер-класс в Москве в одной из клиник, а также за его плечами сотни удачных операций пациентам из разных стран. В начале года выступил с докладом про новую технологию ClaCS на всероссийском конференции по актуальным вопросам флебологии в онлайн режиме Жанайдар Казтуганов рассказал об уникальности проведения операций по новейшей методике. Он единственный сосудистый хирург в Казахстане, который практикует ClaCS–терапию. - Если пациенту требуется удаление измененных вен, то мы это делаем в своей клинике с помощью одного из самых прогрессивных методов современной эстетической флебологии ClaCS. Основным отличием данной процедуры является то, что с помощью ClaCS-метода можно провести удаление пораженных капилляров с мультифакторным воздействием на больную вену. Иными словами, во время проведения операции применяется криотерапия (охлаждение участка вены до -20 градусов с помощью потока воздуха, которое обеспечивает блокаду болевых рецепторов), то есть таким способом можно значительно сократить или вовсе убрать дискомфорт для пациента. Также охлаждение минимизирует риск образования гематом и предотвращает возникновение других послеоперационных последствий. Затем мы термически воздействуем неодимовым чрезкожным лазером, который вызывает спазм не только мелких капилляров, но и питающей их центральной вены. Далее в вену вводим специальный препарат - склерозант, после чего вена значительно уменьшается в размере, - поведал подробности процедуры Жанайдар Казтуганов. Огромный плюс метода CLaCS – это возможность обработать за один сеанс значительную площадь венул и капилляров, намного большую в сравнении с одной процедурой обычной склеротерапии. Кроме того, сосудистый хирург рассказал, что они проводят операции разными методами и подбирают эти методы индивидуально к каждому пациенту. - У всех разные показания и разная сложность заболевания, поэтому мы полностью проводим обследование пациента, обязательно фотографируем на профессиональное оборудование эстетическое состояние ног, выявляем причину заболевания и только потом, после проведенных анализов, проводим процедуру. Кстати, процедуры проходят безболезненно и длятся от 15 до 40 минут. Период реабилитации проходит очень легко, пациент сразу же самостоятельно идет домой, - рассказал флеболог. Стоит отметить, согласно статистике, венозное расширение вен встречается у 30% взрослого населения, при этом женщины более подвержены этому заболеванию. - Если у вас появились отеки, венозные сеточки на ногах и выпирающие вены, то это один из первых признаков венозного расширения вен. Заболевание может возникнуть не только из-за отсутствия здорового питания, но даже на генетическом уровне. И если вдруг у вас стали болеть ноги, это повод обратиться к флебологу, - сказал доктор. Также Жанайдар Казтуганов поделился, что к нему на операции приезжают из многих городов Казахстана, а также жители других стран. - Пациентов мы своих не бросаем, всегда доводим лечение до логического завершения, пока он полностью не забудет, что у него когда-то был варикоз вен, - сказал он.Лицензия N01578DL Выданна 31.01.2018г. Управлением здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.