Об этом сообщили в ЖКХ города Уральск, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».Иллюстративное фото По словам руководителя отдела ЖКХ города Уральск Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, основную работу по уходу за улично-дорожной сетью города проводит ТОО «Жайык Таза Кала». Отделом эксплуатации и ПТО разработаны маршруты движения специализированной техники в период снегопада и гололедицы, за каждым участком улиц закреплена бригада рабочих, а также в случае экстренных ситуаций, требующих круглосуточной работы, существуют мобильные бригады. - В декабре ожидаются обильные снегопады. В связи с этим все службы города мобилизованы. На сегодняшний день в ТОО «Жайык Таза Кала» будут задействованы 108 единиц техники, чтобы предупредить негативные последствия снегопадов. В случае обильных снегопадов, для предотвращения чрезвычайных ситуаций будет задействована дополнительная спецтехника, которую предоставят строительные компании. По прогнозу зима ожидается снежная, - рассказал Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Работа ТОО «Жайык Таза Кала» построена на круглосуточном дежурстве водителей, механизаторов и рабочих под руководством сменных мастеров участка эксплуатации, при необходимости привлекаются ресурсы сторонних организаций. Стоит отметить, что для удобства координации во время сильного снегопада город схематически поделен на 20 участков, за каждым из которых закреплены ответственные лица из акимата, бригадиры ТОО «Жайык Таза Кала» и участковые инспекторы МПС города. Как сообщил начальник местной полицейской службы УВД г.Уральск Муслим ЖАРДЕМОВ, согласно постановлению маслихата обязанности по благоустройству города, а также содержанию в чистоте прилегающей территории возложены на председателей КСК и самих граждан. В случае несоблюдения и нарушения данного постановления, предусмотрена административная ответственность по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях РК. - Если собственник не предпринимает мер по уборке территории, то мы сначала проводим правовую разъяснительную работу. После чего за несоблюдение правил составляется административный протокол и накладывается взыскание согласно статье 505 на физических лиц в размере 20 МРП, на субъектов малого предпринимательства - 30 МРП, среднего – 40 МРП и крупного – 100 МРП, - рассказал Муслим ЖАРДЕМОВ. Между тем, начальник МПС отметил, если же нарушение повторяется, размер взысканий увеличивается. - Хотелось довести до жителей города, чтобы не бросали автотранспорт, особенно на центральных улицах, затрудняя движения по маршруту снегоуборочной техники. Поэтому мы будем предпринимать меры по установлению данных владельцев автотранспорта, и дальнейшее привлечение за нарушение парковки и стоянки в неположенном месте, - пояснил Муслим ЖАРДЕМОВ.