Накануне 25-летия независимости РК между советом деловых женщин при палате предпринимателей Атырауской области, управлением образования Атырауской области и детским домом имени С.Казыбаева был подписан меморандум о коллективном социальном попечительстве «Жанашыр». Женщины. входящие в совет договорились участвовать в организации совместного досуга воспитанников детского дома, создании им условий для интеллектуального развития, занятий спортом, социально-бытовой адаптации по подготовке к дальнейшей самостоятельной жизни. Кроме того, все бизнесвумен, состоящие в совете деловых женщин выразили готовность принять самое активное участие в профориентации воспитанников. В частности, уже в скором будущем для детей будут организованы ознакомительные экскурсии по бизнес-объектам. - Мы будем этим детям как мамы. У них в детдоме есть еда, все условия, но они нуждаются в ласке. Мы будем их отправлять в лагеря, приглашать к себе в гости, - пообещала предприниматель и депутат областного маслихата Алия БЕККУЖИЕВА. Согласно условиям проекта, попечителями могут стать только коллективы предприятий и организаций. На сегодня двоих воспитанников детского дома им.С.Казыбаева в рамках данного проекта взяли под свою опеку ТОО «АНПЗ» и КГП «Атырау Су Арнасы». В свою очередь, руководство управления образования Атырауской области и детского дома выразило признательность совету деловых женщин за внимание, оказанное детям. А воспитанники подготовили для гостей концертную программу.