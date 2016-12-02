В ДВД Мангистауской области рассказали, что сегодня, 2 декабря, вдоль набережной между 14 и 15 микрорайонами сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДВД совместно с КНБ задержали автомобиль с тремя мужчинами. При обыске в машине обнаружен пакет с крупной партией травы, похожей на марихуану. - Примерно в 13:50 на автодороге между 14 и 15 микрорайонами задержан автомобиль «Lada Priora». В машине находились трое мужчин, двое их которых жители Мангистауской области и один - Жамбылской области. При обыске в машине обнаружен пакет с травой, похожей на марихуану. Троих мужчин водворили в изолятор временного содержания. Проводится экспертиза травы. Возбуждено уголовное дело по статье 297 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов") Уголовного кодекса РК. Идет следствие,- рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области. Сообщается, что вес свертка с травой около 10 кг.