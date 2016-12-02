В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении старшего офицера службы экономического регулирования департамента государственных доходов по Мангистауской области и его посредника. Судом установлено, что сотрудник ДГД получил взятку в размере 100 000 тенге через посредника от гражданина, за общее покровительство в организации незаконного игорного бизнеса. Факт получения взятки выявили сотрудники антикоррупционной службы Мангистау. - Антикоррупционной службой по Мангистауской области по результатам проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий разоблачен старший офицер по особо важным делам управления по противодействию теневой экономике службы экономических расследований департамента государственных доходов по Мангистауской области, который через посредника получил взятку в сумме 100 000 тенге за общее покровительство незаконного функционирования букмекерской конторы. Чиновник закрывал глаза на незаконную деятельность взяткодателя, - сообщили в антикоррупционной службе по Мангистауской области. Приговором суда подсудимый признан виновным по части 2 статьи 366 УК РК (Получение взятки должностным лицом за незаконные действия в пользу взяткодателя). Суд приговорил чиновника к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и конфискацией лично принадлежащего имущества. А также посредник признан виновным по части 1 статьи 368 УК РК (Посредничество во взяточничестве) и приговорен к одному году лишения свободы в колонии-поселении, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе с конфискацией имущества.