Фото из архива "МГ" По прогнозам синоптиков, до 4 декабря уральцев ожидает ветер с переменной облачностью. Сегодня, 2 декабря, без осадков, температура днем составит 4-6 градусов ниже нуля. Однако в выходные уральцев ожидает переменная облачность с выпадением осадков и порывы верта до 23 м/с. 3 декабря температура воздуха ночью составит -5-7 градусов мороза, днем 2-4 ниже нуля. 4 декабря ожидается незначительное понижение температуры: ночью до -8-10 градусов, днем 1-3 ниже нуля.