Как сообщили в пресс-службе областного суда ЗКО, АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» задолжала свыше 2 млн тенге за поставленную электрическую энергию по договору энергоснабжения. ТОО «Батыс Энергоресурсы», мотивируя тем, что ответчиком задолженность не оплачивается, на претензии руководство компании не реагирует, обратилось с иском в суд. - В ходе рассмотрения дела стороны ходатайствовали о проведении медиации судьей, в производстве которого находится дело. В результате стороны заключили медиативное соглашение. Соглашение утверждено судом, как соответствующее ст.175, 177 ГПК и Закона РК «О медиации», не противоречащее законодательству и не нарушающее права третьих лиц", - сообщили в суде.