По словамсейчас на разработку отдано технико-экономическое обоснование ремонта здания. - Ремонт зданию необходим, и в этот вопрос подключился акимат области. Планируется, что нам выделят данные средства на возвратной основе. Мы сразу в течение двух-трех лет один миллиард тенге вернуть не сможем, поэтому будем возвращать в течение 10-12 лет, - рассказал Хайретдин РАСКАЛИЕВ. Планируется, что ремонт здания начнется уже в следующем году. Как отметили в аэропорту, ремонт затронет само здание, и рукав вряд ли появится даже после ремонта. Здание Уральского аэропорта было построено в 1972 году. Ранее из республиканского бюджета было выделено порядка 7 миллиардов тенге на ремонт взлетно-посадочной полосы. Реконструкция, предусматривающая удлинение и расширение ВПП, завершилась в 2015 году.