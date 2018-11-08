Чусок – это один из главных корейских праздников, существующий более 200 лет и посвященный времени сбора урожая. Люди приезжают в дома своих родителей, чтобы провести вместе этот день и по традиции почтить предков. Праздник также именуют «Хангави» (середина осени), проводимый на 15-й день восьмого лунного месяца. Раз в год на небе восходит самая большая полная луна, которую особенно почитали в древности.

Ранним утром в день Чусока в Корее существует обычай проводитьи подносить им блюда и вино, приготовленные из продуктов нового урожая. Подобную церемонию обычно проводят два раза в год: в Новый год по лунному календарю и на Чусок. Разница заключается в том, что на Соллаль по традиции подают суп из белых рисовых хлебец «ттоккук», а на Чусок – рис нового урожая. После завершения церемонии вся семья собирается за столом и завтракает приготовленными для жертвоприношения духам предков яствами. Верят, что это принесет счастье в будущем году. Гостей корейцы встречали в холле Дома Ассамблеи с веселыми песнями, яркими народными танцами и угощением. Поздравить корейцев с этим праздником пришли председатели других этнокультурных объединений. Как отметила председатель правления ОО «Татарский культурный центр» Флюра Миликеева, с обретением независимости Казахстана народы, проживающие в нем, получили возможность сохранить и развивать традиции, культуру, язык. Благодаря проводимой политике Лидера нации казахстанцы вместе отмечают праздники. По словам члена совета старейшин корейского общественного объединения Григория Те, исторически корейский народ занимался овощеводством и земледелием. По области сегодня проживает более 700 человек. все они вносили и вносят непосильное участие в экономическую, социальную и другие сферы. Корейцы – земледельцы, поэтому в регионе имеются около 15 крестьянских хозяйств, которые в основном занимаются выращиванием овощей: огрурцов, помидоров, картофеля, лука, зелени. – Конечно, за последнюю сотню лет жизнь корейцев очень изменилась, – говорит Григорий Антонович. – И хотя новому поколению некоторые старинные обычаи кажутся странными, все же многое остается неизменным. И в первую очередь – почитание предков, а также огромное желание донести до далеких потомков всю красоту древних обрядов и праздников. В Казахстан корейцы были переселены с обжитых мест. Цену дружбы и поддержки они знают не понаслышке. – Во время департации, начиная с 1934 года, в Казахстан были переселены 62 этноса, – рассказывает представитель корейского объединения Надежда Мин. – Вы знаете, какие были в истории сложные периоды. И вот мы живем на протяжении более 70 лет в дружбе и согласии с казахским народом. Мы не только смогли пронести все тяжести, но и быть вместе в наших общих победах. И рады, что сегодня наши внуки и правнуки имеют возможность получить хорошее образование. За активное участие в общественной деятельности и вклад в укрепление согласия и дружбы между этносами благодарственными письмами отметили представителей корейского ЭКО, художественных руководителей и творческие коллективы. О корейской культуре был поазан видеоролик. С музыкальными произведениями выступили артисты ЭКО Ассамблеи народа Казахстана ЗКО, хореографичкский ансамбль «Жангыру Жолы» и другие. После все отведали традиционные корейские блюда, познакомились с литературой и декоративно-прикладной выставкой, которые воплощают в себе свойственные нации чувства и эмоции.