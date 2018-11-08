Иллюстративное фото с сайта drom.ru Сотрудники службы экономических расследований ДГД по Атырауской области в ходе проведения мероприятия установлили факт уклонения от уплаты налога директором одного из ТОО. - Выяснилось, что руководитель в процессе осуществления предпринимательской деятельности, используя фиктивные счета–фактуры, внес в декларацию заведомо искаженные данные о расходах, повлекшие неуплату налога и других обязательных платежей в крупном размере - в сумме 49,8 млн тенге, из них КПН в размере 31,1 млн тенге, в том числе НДС в размере 18,6 млн тенге, - сообщили в пресс-службе ДГД. По установленным фактам возбуждено уголовное дело в отношении директора ТОО по ст.245 ч.2 п.1, УК РК "Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций". - Приговором городского суда №2 г.Атырау руководитель признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п.1 ч.2 ст.245 УК РК, ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на три года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.