По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь, днем +6, ночью +2. В Атырау переменная облачность. Днем будет 8 градусов выше нуля, ночью +4. В Актобе возможен снег с дождем, днем столбик термометра достигнет отметки +4, ночью до +1. В Актау также переменная облачность, днем столбик термометра поднимется до +10, ночью -2.