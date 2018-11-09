Минфин России планирует рекордно ослабить рубль, закупая иностранную валюту. Зачем это соседу Казахстана и что произойдет в этом случае с тенге, в интервью корреспонденту Tengrinews.kz рассказал эксперт Галим Хусаинов.
Иллюстративное фото "МГ"
Совокупный объем средств, которые Минфин России использует для покупки иностранной валюты, составляет 525,8 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 8 ноября по 6 декабря 2018 года, сообщается на сайте ведомства. По данным Лента.ru
, это решение установило новый рекорд по объему закупки валюты.
По словам Хусаинова, влияние курса рубля на тенге достаточно косвенное и больше сказывается через экспортно-импортные операции, то есть через платежный баланс, потому что Россия является основным торговым партнером и очень большое количество импорта идет из России.
- Когда российский рубль дешевеет, это сказывается на количестве импортируемого товара из России и через платежный баланс на стоимости казахстанского тенге по отношению к российскому рублю. Закупка иностранной валюты, я думаю, больше связана с тем, что Россия таким образом использует текущий экономический фон, чтобы сформировать дополнительные резервы на случай, если произойдут какие-то неожиданности, новые санкции или еще что-то. Чтобы потом была возможность сдержать курс рубля по отношению к американскому доллару, - пояснил эксперт.
Хусаинов отметил, что при падении курса рубля стоит ожидать и снижения курса тенге, но не прямо пропорционально.
- У нас нет прямой зависимости, но она есть и больше связана с нашим торговым и платежным балансом. Конечно, у нас экономики достаточно сильно между собой связаны, поэтому можно ожидать (ослабления тенге. - Прим. автора), но российский рубль, я думаю, сейчас не так сильно ослабевает, как это многим кажется, - уточнил эксперт.
По его словам, волатильность рубля Центробанк России держит под контролем и использует рыночный механизм по стабилизации рубля, в основном через денежно-кредитную политику. Решение российского Минфина эксперт объяснил большим профицитом платежного баланса страны и высокими ценами на нефть.
- Естественно, в такой ситуации нужно стерилизовать доллары на тот случай, когда цены на нефть будут низкими, чтобы можно было сгладить падение рубля. То есть скупить доллары с рынка, чтобы они не давили на российский рубль, - пояснил он.
Хусаинов отметил, что предсказать масштабы ослабления тенге пока невозможно.
- Очень много механизмов влияет. У нас есть зависимость, но она не прямая. Российский рубль более волатилен, чем казахстанский тенге. Поэтому здесь я не думаю, что будет равнозначная корреляция, - добавил он.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.