Кинологический центр ДВД ЗКО работает с 2002 года, службу там несут 28 служебно-розыскных собак, здесь же выращивают новых помощников. В вольерах содержаться лабрадоры, бельгийские и немецкие овчарки, которые считаются самыми умными и выносливыми. - Сначала они проходят общий курс дрессировки, потом смотрим, на какую служебную линию направить собаку - на поиск наркотических средств или на что-то другое. Обучаем их в игровой форме, у каждой собаки есть свои любимые игрушки. Тренировки проходят ежедневно, а когда собаке исполняется 8 лет, мы ее передаем в ИВС, где они оставшуюся жизнь несут караульную службу, - рассказал начальник центра кинологической службы ДП ЗКО Талап Асетов. Есть в кинологическом центре «штурмовые собаки», это те, которые не боятся выстрелов и могут задержать преступника с огнестрельным оружием. Этими четвероногими с начала года было раскрыто 227 краж, 27 грабежей, 56 преступлений, связанных с наркотическими средствами, 2 убийства и 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью.