По словам мужчины, вечером 8 ноября он возвращался домой в район телецентра. — Недалеко от комплекса "Орбита" я увидел лежащего вдоль дороги мужчину. Я к нему подошел, он не двигался. Я стал звонить на номер "102". Первый звонок я сделал в 22.49, но трубку никто не взял, затем я позвонил еще семь раз, но никто так и не ответил. Я вызвал скорую помощь, они приехали и я уехал домой, потому что было поздно, - рассказал Фархат. Мужчину возмущает то, что оператор "102" не взял трубку. Фархат Булекбаев говорит, что с такой ситуацией сталкивается не впервые. – Понимаете, а если бы случилось что-то серьезное? - возмущенно говорит Фархат Булекбаев. - Почему в полиции трубку не берут. Я снял на видео, как звоню на "102" и никто трубку не берет и скинул на WhatsApp нашему участковому инспектору. Он был онлайн, это его участок, а он - ноль реакции. Я выложил это видео в "Ютуб", чтобы все знали. Более того, я позвонил в Астану в МВД на телефон доверия и рассказал им об этом случае. Они мне ответили, что операторов не хватает и они постараются это исправить. Это не в первый раз у меня такая ситуация. В прошлом году зимой я стал свидетелем поножовщины, при мне мужчину ударили несколько раз ножом. Я вступился за него, подрался, стал вызывать полицейских, они тоже ехали очень долго. В пресс-службе департамента полиции пообещали прокомментировать эту ситуацию позже. mu68Gd-D8xY Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.