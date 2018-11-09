Фото РСК Атырауской области Как пояснили в акимате Курмангазинского района, компания «Газстроймонтаж» (Алматы) вела работы по замене водовода «Казтрансойл». В результате ремонтных работ был поврежден газопровод. 1200 домов трех сельских округов остались без газа. Авария произошла 8 ноября около 18 часов часов. Из Атырау в район прибыли ремонтные бригады. - Выяснилось, что работниками компании «Газстроймонтаж», при проведении работ на участке Қызылоба-Ақкөл, повредили газопровод. Был составлен акт. В ночное время вести восстановительные работы не представилось возможным. С утра 9 ноября начались работы по восстановлению аварийного участка газопровода. Аварийная группа завершает работы. В течение часа подача газа в населенные пункты будет восстановлен, - уточнили в акимате Курмангазинского района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.