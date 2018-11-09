Тел.: 8 777 506 06 05. Сайт: www.evelita.kz

Evelita – казахстанский бренд, который известен на рынке изготовления и реализации ювелирных изделий вот уже 10 лет. За это время компания добилась многого: из небольшого магазина в Аксае Evelita выросла в сеть из 9 ювелирных салонов в четырех городах Казахстана. Evelita – официальный партнер инвестных брендов Sokolov, «Эстет» и других ведущих российских ювелирных заводов. В этом году компанией выпускается собственная коллекция украшений, разработанных и произведенных в Европе. - Наша команда – это 50 сотрудников. Каждый – звезда в своей области, от продаж и товарной аналитики до модного баинга. Вместе мы ставим амбициозные цели и достигаем их, развиваемся и применяем инновационные инструменты в работе. Обучение у лучших в СНГ экспертов, прокачка профессиональных навыков, бонусы, отдых за границей за счет компании – Evelita готова вкладываться в свою команду, - говорит HR-менеджер ювелирной сети «Evelita» Сабина Имангазина. – Приглашаем к сотрудничеству активных и целеустремленных менеджеров по продажам. Присоединяйтесь к нам и воплощайте в реальность свои самые смелые мечты!• Выполнять план продаж; • Обеспечивать сохранность товарно-материальных ценностей; • Исполнять все стандарты и требования компании.• Любознательность: любишь учиться, если допытываешься до сути, то всегда найдешь ответ на любой вопрос. • Победитель по жизни: отличаешься упорством, стремишься быть первым во всем, ставишь цели и идешь к ним.• Уникальная система обучения; • Регулярные крутые конкурсы и призы; • Своевременная заработная плата; • Скидки на лучшие ювелирные изделия; • Возможность стать руководителем магазина по результатам работы.