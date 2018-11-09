Сегодня, 9 ноября, в Актюбинском специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор трем водителям, а также механику и директору автопарка, чей автобус сгорел вместе с 52 гражданами Узбекистана.  Суд признал виновными в смерти граждан Узбекистана трех водителей и назначил им наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колония поселения - прим. автора), а также они лишены права на вождение сроком на 7 лет. Виновными признаны и учредитель автопарка ТОО "АзияТранзитсервис" и механик, который обслуживал автобус. Они приговорены в трем с половиной годам лишения свободы в колонии поселения. Также им  запретили занимать должности в компаниях, занимающихся пассажирскими перевозками сроком на пять лет. Учредителя и механика взяли под стражу в зале суда. Родственникам погибших осужденные должны выплатить по 2 миллиона тенге каждому в солидарном размере за моральный ущерб. Потерпевшие остались недовольны размером ущерба. Они намерены обжаловать приговор суда. Всего на возмещение ущерба подали 43 потерпевших. Следует отметить, что потерпевшие слушали приговор по скайпу в Сарыагашском районном суде Южно-Казахстанской области. Гражданам Узбекистана содержание переводил переводчик, оттуда были слышны крики и женский плач. Напомним, 18 января возле поселка Калыбай Иргизского района Актюбинской области на автодороге Самара-Шымкент произошло возгорание автобуса марки "Икарус", который ехал из Узбекистана в Россию. Погибли 52 человека. Три водителя до суда находились под арестом. Еще два человека – механик, директор автопарка – находились под подпиской о невыезде. Владелец же злополучного автобуса, который также фигурирует в уголовном деле, находится в бегах и объявлен в международный розыск. На суде родственники погибших граждан Узбекистана заявили, что не верят в смерть своих близких. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ