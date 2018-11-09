Система здравоохранения страны в последнее время переживает ряд кардинальных изменений. В ближайшем будущем нас ждет внедрение страховой медицины. Но какие бы перемены ни происходили, пациенты хотят одного - получать качественную медицинскую помощь. А это зависит от отбора поставщиков медицинских услуг. О том, как проводится закуп услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного медицинского страхования, рассказывает руководитель отдела закупа медицинской помощи Атырауского филиала некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования" Рамиля ДЖУМАГУЛОВА.
- Рамиля Васильевна, кто и как выбирает поставщиков, каким требованиям они должны соответствовать?
- Отбор проводится согласно приказу министерства здравоохранения №591 от 7 августа 2017 года "Правила закупа услуг медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе обязательного медицинского страхования".
Закуп начинается с планирования объемов медицинских услуг. При планировании учитывается прогноз объема затрат на медицинскую помощь и оценка потребности населения в медицинской помощи. Затем идет выбор поставщика из специальной базы данных субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования. Формирование базы у нас началось в сентябре прошлого года, она постоянно обновляется и расширяется. Для включения в базу данных субъектов здравоохранения необходимо подать заявление в бумажном виде или через интернет-ресурс фонда. К заявке нужно приложить копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, копию удостоверения личности, копию лицензий на занятие медицинской деятельностью, приложений к ним и другие документы.
К поставщикам предъявляются серьезные требования, они должны иметь хорошую материально-техническую базу, кадровые ресурсы. Оцениваются возможности медицинской организации, предыдущий опыт освоения выделенного объёма, эффективность работы, отсутствие жалоб, применение новейших технологий.
Заявки потенциальных поставщиков рассматривает региональная комиссия, в состав которой входят представители нашего фонда, областного управления здравоохранения, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", НПО и профсоюза медиков. Комиссия рассматривает все заявки и выносит свое решение.
Список поставщиков можно увидеть на интернет ресурсе фонда www.fms.kz
, там же вывешиваются объявления о проведении размещения объемов медицинских услуг. Это делается заранее, в октябре-ноябре.
После заключения договоров на оказание услуг обязательно проводится мониторинг на предмет соблюдения обязательств. Мы всегда проверяем качество предоставляемых услуг.
- Я видела базу данных, в ней немало негосударственных медицинских организаций. Как часто они претендуют на получение объема?
- Число частных медицинских организаций постоянно растет, если в прошлом году они составляли 15% от общего количества поставщиков, то в этого году уже 37%. Во-первых, это пожелание самих пациентов, население хочет больше качества и комфорта. Во-вторых, это выгодно и для самих организаций - они получают гарантированный заказ. В-третьих, это создает здоровую конкурентную среду, способствующую повышению качества медуслуг. Правда, организации, впервые участвующие в конкурсе, начинают с минимального объема работ. Хорошо зарекомендовавшие себя клиники получают уже объемы, соответствующие их пожеланиям. Если же они не в состоянии полностью освоить весь фронт работ, то им выделяют меньший объем. В прошлом году, к примеру, одна частная организация подала заявку на оказание услуг ПМСП и не прошла, потому что ее материально-техническая база не соответствовала выдвигаемым требованиям. Частные клиники нередко выступают соисполнителями объемов. Государственная поликлиника получает заказ на оказание первичной медико-санитарной помощи, и заключает договор с частным центром на выполнение лабораторных и диагностических исследований, то есть анализов, КТ и МРТ.
- А если потребности в медицинских услугах больше, чем заявленный бюджет?
- В таком случае предпочтение отдается тем организациям, которые занимаются приоритетными направлениями. Это у нас гемодиализ, родовспоможение и детство, высокотехнологичные услуги. Большое внимание в последнее время уделяется развитию менее затратных методов обследования и лечения, к примеру, в поликлиниках развивается стационарозамещающая помощь в виде дневных стационаров. Поликлиника берет заказ и заключает субподрядные договоры с предприятиями из базы поставщиков, при этом у каждого пациента есть право выбора медицинской организации. Скажем, пациент из Кызылкугинского района может выбрать для плановой госпитализации железнодорожную больницу в Атырау. Лечащий врач в районе должен отправить заявку на портале, и если будет свободное место, отправить пациента в областной центр. Возможно, места будут в других больницах, при желании пациента он может выбрать любой стационар.
- Как быть в том случае, если у пациента проблема с сердцем? Кардиологические отделения есть во многих стационарах, в то же время у нас есть и профильное заведение "Областной кардиологический центр". Куда лучше отправиться пациенту?
- Есть, конечно, такое понятие, как профильное лечение. Скажем, пациенту с офтальмологическим диагнозом нечего делать в инфекционной больнице. А в том случае, когда профильное отделение есть в нескольких стационарах, то нужно ориентироваться на возможно стационара при диагностике и лечении заболевания. Если пациенту требуется углубленная диагностика и высокоспециализированное лечение, то лучше отправляться в профильное лечебное заведение. А если речь идет о плановом поддерживающем лечении при уже выставленном и не требующем уточнении диагнозе, то можно лечиться в кардиологическом отделении любой больницы.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.