Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, в деятельности АО «Западно-Казахстанская РЭК» установлены факты неисполнения тарифной сметы в размере 71,9 млн тенге за 2017 год. – Актом прокурорского надзора с 1 августа по 31 декабря 2018 года цена за доставку потребителям электроэнергии уменьшена до 5,37 тенге, вместо ранее действовавшего 5,47 тенге за киловатт. С 1 января 2019 года планируется снижение цены до 5,01 тенге, - заявили в прокуратуре области. Вместе с тем на 78,28 тенге снижен тариф за теплоснабжение, производимое АО «Жайыктеплоэнерго». Выяснилось, что монополист не произвел обязательные расходы на сумму 49,2 млн тенге, которые включены в стоимость цены за тепловую энергию. – Поэтому для возврата потребителям данной суммы прежний тариф снижен с 5289,77 тенге до 5211,49 тенге за 1 Гкал, который будет действовать до 31 июля 2019 года, - отметили в прокуратуре. Стоит отметить, что ГКП «Аксайжылукуат» необоснованно включило в тариф услуги другой организации по установке теплосчетчиков на сумму 11,3 млн тенге, несмотря на то, что предприятие самостоятельно может устанавливать приборы учета. Как сообщили в прокуратуре области, завышенная сумма будет возвращена потребителям путем снижения тарифа на 116,98 тенге за 1 Гкал. Нужно отметить, что в Послании Президента народу Казахстана "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" отмечается, что социальное самочувствие населения является важнейшим показателем эффективности социальной политики государства. Первоочередная задача на сегодня - не допустить незаконного удорожания тарифов на коммунальные услуги, а в перспективе необходимо провести анализ возможностей для их снижения, что позитивно скажется на качестве жизни потребителей.