С начала 2018 года в Атырау у пешеходных переходов было установлено около 250 дорожных знаков, сегодня их техническим ослуживанием занимается ТОО «International Safety Standard Group ». По поручению акима Атырау Алимухаммеда Куттумуратулы в начале следующего года в городе у пешеходных переходов будут установлены светящиеся дорожные знаки, а также новое освещение. - Мы должны как можно быстрее снизить число ДТП с участием пешеходов. Сегодня в городе пешеходные переходы очень плохо освещены или вообще не имеют освещения. Помимо опор с прожекторами у зебр необходимо установить светящиеся знаки, чтобы пешеходный переход автомобилист мог увидеть издалека, - поручил градоначальник городскому отделу ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог в ходе аппаратного совещания. По словам акима города, вышеуказанные работы необходимо в первую очередь провести у общеобразовательных объектов, чтобы обеспечить школьникам песпрепятственное пересечение дороги. Отметим, что по данным областного департамента полиции с начала этого года в Атырау на пешеходных переходах произошло 25 ДТП с участием местных жителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.