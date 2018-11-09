Напомним, скандальный пост учителя математики из села Белес Зеленовского района был размещен 20 июля сразу после убийства фигуриста Дениса Тена. В своем посте Байзенов написал, что "Ради одного китайца не стоит плакать" и назвал убийц Дениса "красавчики". Позже Шерхан разместил в соцсети видео с извинениями. Односельчане учителя осудили поступок учителя. В отношении Шерхана Байзенова было возбуждено уголовное дело, которое позже было передано в суд. Гособвинитель просил суд признать Байзенова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в уголовно-исправительной колонии средней безопасности. Сам подсудимый вину полностью признал, но просил суд назначить ему наказание , не связанное с лишением свободы, поскольку является единственным кормильцем в семье. Суд признал Байзенова виновным в совершении преступления по части 1 статьи 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" и приговорил к четырем годам ограничения свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Руководитель отдела образования Зеленовского района Серик САФИУЛЛИН сообщил, что после вынесения приговора директор школы отправил запрос в уголовный суд Уральска. – Администрация школы направила письменный запрос о том, может ли осужденный по части 1 статьи 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" учитель математики Шерхан БАЙЗЕНОВ продолжить работу в школе. В данный момент мы ждем ответ на запрос, - заявил Серик САФИУЛЛИН.