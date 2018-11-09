Администрация СОШ поселка Белес отправила запрос в городской суд Уральска о возможности Шерхана БАЙЗЕНОВА продолжить педагогическую деятельность, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель отдела образования Зеленовского района Серик САФИУЛЛИН сообщил, что после вынесения приговора директор школы отправил запрос в уголовный суд Уральска. – Администрация школы направила письменный запрос о том, может ли осужденный по части 1 статьи 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" учитель математики Шерхан БАЙЗЕНОВ продолжить работу в школе. В данный момент мы ждем ответ на запрос, - заявил Серик САФИУЛЛИН.
Напомним, скандальный пост учителя математики из села Белес Зеленовского района был размещен 20 июля сразу после убийства фигуриста Дениса Тена. В своем посте Байзенов написал, что "Ради одного китайца не стоит плакать" и назвал убийц Дениса "красавчики". Позже Шерхан разместил в соцсети видео с извинениями. Односельчане учителя осудили поступок учителя. В отношении Шерхана Байзенова было возбуждено уголовное дело, которое позже было передано в суд. Гособвинитель просил суд признать Байзенова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в уголовно-исправительной колонии средней безопасности. Сам подсудимый вину полностью признал, но просил суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку является единственным кормильцем в семье. Суд признал Байзенова виновным в совершении преступления по части 1 статьи 174 УК РК "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" и приговорил к четырем годам ограничения свободы.
