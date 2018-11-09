Фото ЗРАОСО Инцидент произошел 8 ноября в 13.00 в микрорайоне Привокзальный по ул.Баймуханова. По информации спасателей ГУ «Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда» КЧС МВД РК, на пульт дежурного поступил вызов о том, что в доме запертыми остались двухлетние двойняшки. - Мама двойняшек закрыла дверь на ключ и вышла по делам. Вернувшись, женщина не смогла открыть дверь, побеспокоившись за маленьких детей, обратилась к спасателям ГУ "ЗРАОСО". По прибытию на место выяснилось, что дети закрыли дверь изнутри, - рассказали в пресс-службе отряда. Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента оперативно вскрыли металическую дверь. Состояние детей оказалось стабильным, двойняшки напуганы не были. Отметим, что с 1 ноября по 8 ноября текущего года спасатели "ЗРАОСО" выезжали на вызовы по вскрытию металических дверей уже в пятый раз. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.