Иллюстративное фото из архива "МГ" После замечания депутата Сената Дариги Назарбаевой лекарственный препарат "Трамадол" решили включить в перечень веществ, находящихся под особым контролем. С начала года за продажу "Трамадола" без рецептов казахстанские аптеки получили штрафы на 11,1 млн тенге, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК. - За десять месяцев 2018 года за безрецептурную реализацию препарата "Трамадол" наложили 52 административных взыскания на сумму более 11,1 млн тенге, – говорится в сообщении пресс-службы. В минздраве отметили, что внеплановые проверки в сфере обращения лекарств проводятся только на основании единичных обращений физических и юридических лиц, либо при возникновении угрозы жизни и здоровью населения. Однако для борьбы с безрецептурными продажами необходим непрерывный контроль. - Необходимо включить проведение контроля в сфере обращения медицинской продукции в особый порядок, что позволит обеспечить защиту прав граждан от недобросовестных предпринимателей, – отметили в ведомстве. Министерство здравоохранения РК планирует внести изменения в законодательство страны о включении аптек в группу объектов, в отношении которых применяется особый порядок проведения проверок. - Для усиления контроля за отпуском и учётом препарата "Трамадол" совместно с МВД РК прорабатывается вопрос включения этого препарата и других лекарственных средств в список наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях и находящихся под строгим контролем, – добавили в пресс-службе.