Иллюстративное фото с сайта sputnik.kz По информации городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, из-за запланированных ремонтных работ с 10 ноября 08.30 до 17.00 будут применены временные ограничения на движение по дренажному мосту Бейбарыс-Жеруйык. - Таким образом, маршрутное такси №4 «мкр. Нурсая - Дина базар» будет осуществляться через рынок «Тума». Приносим свои извинения за временные неудобства и просим отнестись к ситуации с пониманием, - обратились к жителям в городском отделе ЖКХ.