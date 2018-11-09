По данным РГП "Казгидромет", в Уральске возможен дождь со снегом. Днем будет +2, ночью -2. В Атырау переменная облачность, до +5 градусов поднимется столбик термометра днем и +4 ночью. В Актобе облачно. Днем столбик термометра опустится до -7, ночью также -7. В Актау сохранится теплая солнечная погода. Днем температура воздуха прогреется до +12, ночью +2.