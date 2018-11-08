Иллюстративное фото из архива "МГ" Выяснилось, что брак родителей был расторгнут и отец выплачивал алименты на содержание дочери до 18 лет. Сейчас девушке исполнилось 18 лет. Однако она обучается в вузе на платной основе, также помимо оплаты за обучение мать несет расходы за проезд, питание, одежду. По сообщению пресс-службы суда ЗКО, женщина обратилась в Казталовский районный суд о взыскании алиментов с отца на содержание дочери. Суд удовлетворил требования женщины и теперь отец обязан будет выплачивать алименты в размере 5 МРП до того момента, пока дочери не исполнится 21 год.

При определении размера содержания суд принял во внимание материальное положение мужчины, его заработную плату, состояние здоровья, наличие семьи и других несовершеннолетних детей.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.