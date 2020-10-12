В апреле эти договоры были продлены. Общественники отметили, что в других регионах Казахстана - Нур-Султане, Алматы и Актобе - штрафстоянки остаются в коммунальной собственности и плата за хранение машин не взимается. В Уральске же с владельцев легковушек берут по 700 тенге в сутки, грузовых авто - 2500 тенге. И это без составления договоров на хранение транспортных средств. Компьютерный учет здесь не налажен. - Бюджет мало что имеет от этого. А судьба бесхозного, невостребованного, хранящегося годами транспорта не решается годами. Уполномоченные органы имеют право поставить машину на спецстоянку по более 82 составам правонарушений. Почему не заключаются договора на хранение и не разработаны правила постановки транспорта? При этом сами сотрудники полиции или уполномоченных органов решают, на какую из стоянок поставить транспорт. Это создает непорядок и коррупционные риски, - отметил заместитель руководителя СМГ при Антикоррупционной службе ЗКО Галимжан Ищанов. Поставить на штрафстоянку ваше авто могут представители различных структур. Забирать придется вам самим. При этом тратить деньги и драгоценное время. - Мою машину ставят на штрафстоянку за трещину на лобовом стекле. Я исправлю этот дефект. Мне нужно заказать новое стекло. Но инспектор даже слушать не хочет. Теперь остаюсь без автомобиля и не смогу зарабатывать деньги! - отметил водитель Павел. Сейчас на одной из двух штрафстоянок, которые работают в Уральске, скопилось больше 400 машин. Скоро транспорт некуда будет ставить. - Вот на этой машине насмерть сбили женщину возле управления полиции Уральска. Водитель арестован. Внедорожник несколько лет стоит. Его владелец отбывает срок в колонии. И таких автомобилей здесь очень много, - рассказал сотрудник одной из штрафстоянок. В акимате города прокомментировали деятельность спецстоянок. - Весной этого года спецстоянки переданы в доверительное управление на конкурсной основе частным компаниям. Они обслуживают территорию, есть охрана, установлены видеокамеры, есть освещение. В конце года если они будут получать прибыль, то они произведут выплаты в бюджет, - сообщил руководитель отдела финансов г. Уральска Ербол Шукургалиев. В акимате пообещали устранить выявленные нарушения и замечания.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.