Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе областного департамента полиции сообщили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по противодействию экстремизму задержали автомашину марки Nissan Maxima, за рулем которой находился 31-летний житель Казталовского района. – В салоне автомашины на заднем сидении были обнаружены и изъяты отпиленные сайгачьи рога в количестве 632 штук. По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". Как выяснилось, задержанный ранее уже имел проблемы с законом, в 2019 году он привлекался к ответственности по статье 337 УК РК "Незаконная охота", - рассказали в полиции. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.