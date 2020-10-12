Очень сложно говорить ребенку, что нет денег на лечение - мама больного мальчика из Уральска12-летняя Настя Бузгон должна отправиться на лечение в Самару 20 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 400 тысяч тенге требуется на противорецидивное лечение маленькой девочки из Уральска Анастасия Бузгон По словам мамы девочки Любови Киркиной, всего на поездку им нужно собрать 400 тысяч тенге. - Мы уже были в Самаре и проходили лечение в клинике Середавина. Насте стало намного лучше, рана на ноге затянулась. По приезду в Уральск прошли все необходимые процедуры. Буквально на прошлой неделе у дочки снова открылась маленькая ранка на пятке, она сочится. Нога опухла. Мы пошли в больницу, сдали анализы. Вроде бы все хорошо, но я так переживаю за неё. И в больницу не кладут, говорят,  случай не экстренный. Выписали лечение, направили на физио и отправили домой. Я связалась с врачами из Самары, они велели нам приехать на противорецедивное лечение, - рассказала Любовь Киркина. Мама девочки говорит, что Настя все чаще стала жаловаться на боли в ноге. - Просыпается среди ночи и плачет. Она и так перенесла столько боли, главное, чтобы не пошёл рецидив. Иначе Настя опять не сможет самостоятельно передвигаться, - сказала Любовь Киркина. Женщина просит помощи у неравнодушных людей, самостоятельно собрать такую сумму ей не под силу. - Я смогла накопить около 50 тысяч тенге, этого не хватит нам даже на дорогу. Такси от Уральска до границы РФ стоит 10 тысяч тенге с человека, а уже россияне повезут нас от границы до клиники за 25 тысяч тенге с каждого. Кроме того, нужно обязательно сдать ПЦР-тесты за 16 тысяч тенге. И само лечение обойдётся в 300 тысяч тенге, - отмечает мама Насти. - Прошу, помогите нам, дайте девочке шанс стоять на своих ногах. Я уже обращалась, и знаете, есть добрые люди, которые помогли. Я им буду благодарна всю свою жизнь за оказанную помощь. Напомним, Анастасия Бузгон - инвалид детства, у нее спинномозговая грыжа. На  фоне этого заболевания у девочки  в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Мама начала сбор денежных средств, для проведения операции в Самаре. При помощи неравнодушных людей нужную сумму им все-таки собрать удалось. 6 сентября 2017 года девочке успешно провели операцию. На повторную операцию девочке требовалось 400 тысяч тенге. После того, как деньги были собраны, мама с девочкой выехали в Самару и ей провели операцию. После этого выяснилось, что у девочки синегнойная инфекция, ей требуется лечение в Самаре. Деньги также помогли собрать читатели сайта. В феврале прошлого года, маленькая Настя снова проходила лечение в Самаре. Желающие помочь девочке могут перечислить деньги по следующим реквизитам: Народный банк Казахстана KZ286012353000016141 Сбербанк России KZ36914CP64324836318 (только в рублях), KZ84914CP39886366491 (в тенге) Карта Сбербанка России 4263 4472 9520 8158 (в тенге), номер счета в Сбербанке KZ8491CP39886366491 (в тенге) Номер карты Сбербанка: 4424 6400 1069 0611 (в рублях) Киви-кошелек: 87471631562 Депозит в Каспий банке 780312402466 ИИН 780312402466 Номер карты Каспи голд 5169493191223133 Также можно связаться с мамой девочки по телефонам: 87471631562 и 87769138642. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.