12-летняя Настя Бузгон должна отправиться на лечение в Самару 20 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Анастасия Бузгон
По словам мамы девочки Любови Киркиной, всего на поездку им нужно собрать 400 тысяч тенге.
- Мы уже были в Самаре и проходили лечение в клинике Середавина. Насте стало намного лучше, рана на ноге затянулась. По приезду в Уральск прошли все необходимые процедуры. Буквально на прошлой неделе у дочки снова открылась маленькая ранка на пятке, она сочится. Нога опухла. Мы пошли в больницу, сдали анализы. Вроде бы все хорошо, но я так переживаю за неё. И в больницу не кладут, говорят, случай не экстренный. Выписали лечение, направили на физио и отправили домой. Я связалась с врачами из Самары, они велели нам приехать на противорецедивное лечение, - рассказала Любовь Киркина.
Мама девочки говорит, что Настя все чаще стала жаловаться на боли в ноге.
- Просыпается среди ночи и плачет. Она и так перенесла столько боли, главное, чтобы не пошёл рецидив. Иначе Настя опять не сможет самостоятельно передвигаться, - сказала Любовь Киркина.
Женщина просит помощи у неравнодушных людей, самостоятельно собрать такую сумму ей не под силу.
- Я смогла накопить около 50 тысяч тенге, этого не хватит нам даже на дорогу. Такси от Уральска до границы РФ стоит 10 тысяч тенге с человека, а уже россияне повезут нас от границы до клиники за 25 тысяч тенге с каждого. Кроме того, нужно обязательно сдать ПЦР-тесты за 16 тысяч тенге. И само лечение обойдётся в 300 тысяч тенге, - отмечает мама Насти. - Прошу, помогите нам, дайте девочке шанс стоять на своих ногах. Я уже обращалась, и знаете, есть добрые люди, которые помогли. Я им буду благодарна всю свою жизнь за оказанную помощь.
Напомним, Анастасия Бузгон - инвалид
детства, у нее спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. Мама начала сбор денежных средств, для проведения операции в Самаре. При помощи неравнодушных людей нужную сумму
им все-таки собрать удалось. 6 сентября 2017 года девочке успешно провели операцию
. На повторную операцию девочке требовалось 400 тысяч тенге
. После того, как деньги были собраны, мама с девочкой выехали в Самару и ей провели операцию. После этого выяснилось, что у девочки синегнойная инфекция, ей требуется лечение в Самаре. Деньги также помогли
собрать читатели сайта. В феврале прошлого года, маленькая Настя снова проходила лечение
в Самаре.
Желающие помочь девочке могут перечислить деньги по следующим реквизитам:
Народный банк Казахстана KZ286012353000016141
Сбербанк России KZ36914CP64324836318 (только в рублях), KZ84914CP39886366491 (в тенге)
Карта Сбербанка России 4263 4472 9520 8158 (в тенге), номер счета в Сбербанке KZ8491CP39886366491 (в тенге)
Номер карты Сбербанка: 4424 6400 1069 0611 (в рублях)
Киви-кошелек: 87471631562
Депозит в Каспий банке 780312402466 ИИН 780312402466
Номер карты Каспи голд 5169493191223133
Также можно связаться с мамой девочки по телефонам: 87471631562 и 87769138642.
