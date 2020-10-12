-По ІІ направлению программы через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 27 предпринимателей и крестьянских хозяйств получили направления. Из них 19 человек среди которых 1 многодетная семья, 3 молодых жителя района получили кредиты на сумму 53,8 млн.тенге на развитие животноводства, документы 7 человек на сумму 20,2 млн.тенге находятся на рассмотрении, - рассказал аким района Алдияр Халелов. На реализацию новых бизнес-идей для 86 человек было выделено 44,8 млн тенге государственных грантов. За 8 месяцев этого года 66 человек получили гранты. Это 4 многодетные семьи, 10 малообеспеченные, 13 начинающих предпринимателей, 4 работоспособные инвалидов, 6 безработных и 29 самозанятых на общую сумму 36,6 млн тенге. План выполнен на 76,7%. - В рамках программы «Бастау - Бизнес» в текущем году запланировано было обучить основам бизнеса 70 человек. За это время обучены и получили сертификаты 91 человек. Из завершивших обучение 28 человек получили грант в размере 200 МРП - 555 600 тенге. По ІІI направлению программы на социальные рабочие места направлены 38 человек. исполнение плана составило 126%. На молодежную практику направлены 64 специалиста. На оплачиваемые общественные работы направлены 355 человек, 420 человек трудоустроены,- отметил Алдияр Халелов. На ремонтных и строительных работах, которые ведутся в районе, создано 793 рабочих места, из них 302 постоянных, 492 сезонных. На реализуемых новых бизнес проектах и проектах государственно-частного партнерства создано 23 новых рабочих мест. На реализуемых в районе в рамках программы «Дорожной карты занятости» 15 проектах трудоустроено 185 человек, из них 110 человек трудоустроены через районный центр занятости. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.