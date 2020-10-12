Фото Медета МЕДРЕСОВА

По словам соседей, пожар начался утром. Сначала загорелся гараж, а потом огонь перебрался на жилой дом. - Говорят, что хозяин дома решил буржуйкой протопить гараж, так как у него там идёт ремонт. Видимо, забыл закрыть дверцу печки и возле неё начали гореть вещи. Пламя за считанные секунды охватило всю площадь, а потом огонь перешёл на жилой дом, - рассказали соседи. Кроме того, они отметили, что пострадавшие не пьющие, вполне благополучная семья. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что вызов на пульт пожарных поступил в 8.47. - Горел мансардный дом площадью 100 квадратных метров и гараж площадью 60 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 11.35. В тушении приняли участие 19 пожарных и пять единиц техники, - пояснили в ведомстве.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.