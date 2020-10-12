Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в акимате Жангалинского района, за 2017-2018 годы по району централизованной питьевой водой обеспечены 10 населенных пунктов на общую сумму 3486,8 млн.тенге. В результате уровень обеспеченности населения района централизованным чистой питьевой водой вырос с 54% до 82%. - В текущем году в рамках программы "Дорожная карта занятости" ведутся работы по реконструкции водопроводных сетей в селах Кыркопа и Кызылоба. Одним из крупнейших проектов по обеспечению населения района качественной питьевой водой является строительство Жангалинского группового водопровода. Стоимость проекта - 2,5 млрд.тенге. Разработана проектно-сметная документация на строительство водопровода к населенному пункту Малая Айдархан и финансирование ожидается в ближайшие годы. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация по подключению 7 населенных пунктов к Жангалинскому групповому водопроводу. В предстоящие годы будут поэтапно запланированы работы по обеспечению питьевой водой перспективных малых населенных пунктов, - рассказали в акимате района. В целом, по мере решения вопроса финансирования до 2023 года предполагается довести показатель обеспеченности района питьевой водой до 95%. Что касается газоснабжения, в настоящее время по району из 27 населенных пунктов 16 обеспечены природным газом. В ближайшие годы планируется газифицировать еще 4 населенных пункта. Проектно-сметная документация готова. Стоимость - 178,4 млн.тенге. В настоящее время по району обеспеченность голубым топливом составляет 95%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.