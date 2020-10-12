На них зарегистрировано имущество, использование которого влечет за собой получение доходов, сообщает ATPress.kz В Казахстане чиновников сократят на 25% Иллюстративное фото из архива "МГ" На минувшей неделе состоялось заседание Совета по этике Агентства РК по делам государственной службы по Атырауской области. Одним из рассмотренных вопросов были результаты анализа по передаче имущества госслужащих в доверительное управление и анализ по занятию предпринимательской деятельностью их близких родственников. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента Агентства РК по делам государственной службы, в ходе проведенного анализа были охвачены сведения государственных служащих акиматов Атырауской области, города Атырау и всех районов. При этом уточняется, что это госслужащие 26 управлений и 54 территориальных подразделений центральных госорганов. В предоставленной информации говорится, что в ходе анализа было установлено, что супруги 184 госслужащих осуществляют предпринимательскую деятельность. А именно 92 таких факта выявлено в акиматах города и районов, в областных управлениях – 23 факта и в территориальных подразделениях центральных государственных органов – 69 фактов. Кроме того, было установлено, что у 11 госслужащих Атырауской области зарегистрировано имущество, использование которого влечет за собой получение доходов, такое как индивидуальное предпринимательство, ТОО и крестьянское хозяйство. На этих 11 госслужащих были зарегистрированы три ТОО, трое были индивидуальными предпринимателями, на трех госслужащих были зарегистрированы крестьянские хозяйства, один чиновник имел акции, а одному из них принадлежала доля в уставном капитале. В связи с выявленными фактами, руководителям местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных госорганов Атырауской области были даны следующие рекомендации: - изучить проведение анализа коррупционных рисков в целях исключения случаев возникновения конфликта интересов, а также на предмет аффилированности госслужащих; - проводить индивидуальную профилактическую работу со служащими, включенными в группу риска, при осуществлении должностных обязанностей; - особое внимание уделять изучению мотивов заявителей в целях недопущения конфликта интересов при рассмотрении обращений физических и юридических лиц; - в целях предотвращения конфликта интересов провести мониторинг публикаций средств массовой информации, данных неправительственных организаций. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.