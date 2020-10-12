Величественный мурал был выполнен уральскими дизайнерами-художниками Яковом и Дарьей Полищук. Площадь мурала составила 250 квадратных метров. Художники использовали краски, которые устойчивы к погодным условиям и перепадам температур. Стоит отметить, что также было установлено освещение. В общей сложности работы проводились полмесяца. Мурал был выполнен к 175-летию со дня рождения Абая. Местные жители отмечают, что он получился впечатляющим и выглядит эффектно в любое время суток. К слову, в этом году в Аксае также появились два мурала с изображениями Героя Советского Союза Бауржана Момышулы и казахстанского певца и музыканта Батырхана Шукенова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.