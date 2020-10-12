По данным РГП "Казгидромет", 13 октября в Уральске ожидается малооблачная погода. Днем столбики термометров покажут 20 градусов выше нуля, ночью +3. Ясная погода без осадков ожидается в Атырау, днем +21, ночью +8. Солнечную погоду без осадков синоптики прогнозируют и в Актобе. Днем столбики термометров покажут 20 градусов тепла, ночью 3 градуса ниже нуля. В Актау ясная погода без осадков, днем +22, ночью +12. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.