Авария произошла сегодня, 12 октября, около 19.00 на омеговском путепроводе. Автомашина марки ВАЗ-2114 при подъеме на мост врезалась в металлическое ограждение. В результате аварии, металлическая конструкция насквозь пробила переднюю часть машины. После аварии водитель открутил государственные номерные знаки и скрылся с места ДТП. В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили факт ДТП и сообщили, что машина водворена на штрафстоянку. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вызова на место ДТП не было. Полицейским пришлось забирать авто на эвакуаторе. Другие подробности ДТП выясняются.