Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 12 октября, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации вышло новое постановление главного санитарного врача Атырауской области Асылбека Шарова. Так, с с 12 октября с 00.00 в регионе продлеваются ограничительные мероприятия, которые будут действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации по COVID-19. Кроме этого, сокращается время деятельности объектов общественного питания (кафе, рестораны и другие) с 08:00 до 22:00 с допуском одновременно в помещениях не более 30 человек, на открытых площадках не более 50 человек, при соблюдении социального дистанцирования не менее 2 метров, рассадка за одним столом не более четырех человек, за исключением членов одной семьи, и с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. – Сократить время работы крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчёта соблюдения социального дистанцирования из расчёта 4 квадратных метров на одного посетителя при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима до 17:00. Сократить время работы до 22:00 деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутики), торговых сетей (при заполняемости не более 30% от общей вместимости из расчёта соблюдения социального дистанцирования из расчёта 4 кв.м на 1 посетителя, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима), за исключением продовольственных отделов и аптек, - говорится в новом постановлении. Вместе с тем в регионе приостанавливается деятельность тренажёрных залов, фитнес-центров, спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров, а также курсирование прогулочных катеров и речных трамвайчиков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.